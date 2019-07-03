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TOKİ iade sürecini başlattı

TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirdiği kura çekiminde kazanamayan başvuru sahipleri, parasını 2 gün içerisinde geri alabilecek.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 09:16..
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TOKİ iade sürecini başlattı

TOKİ'nin büyük ilgi gören sosyal konut projesi için çeşitli illerde kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi sonrasında ise hak sahipleri belli oldu.

İADE 2 GÜN İÇERİSİNDE YAPILABİLİYOR

Ancak kurayı kazanamayanlar, süreç için ödedikleri ücreti nasıl ve ne zaman geri alacaklarını merak ediyor.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre,; başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 iş günü sonrasında T. Hlk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alınabiliyor.

TOKİ iade sürecini başlattı

KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDECEK

TOKİ'nin kura çekimi ise ilerleyen günlerde devam edecek. Bugün Afyon Merkez, 4 Temmuz Eskişehir Tepebaşı, Odunpazarı, 8 Temmuz'da Isparta Merkez, 10 Temmuz'da ise Antalya Manavgat için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Başvuru sahipleri ise kura çekimi sonuçlarını https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresinden öğrenebilecek.

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