TOKİ iade sürecini başlattı

TOKİ'nin büyük ilgi gören sosyal konut projesi için çeşitli illerde kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi sonrasında ise hak sahipleri belli oldu.

İADE 2 GÜN İÇERİSİNDE YAPILABİLİYOR

Ancak kurayı kazanamayanlar, süreç için ödedikleri ücreti nasıl ve ne zaman geri alacaklarını merak ediyor.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre,; başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 iş günü sonrasında T. Hlk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alınabiliyor.

KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDECEK

TOKİ'nin kura çekimi ise ilerleyen günlerde devam edecek. Bugün Afyon Merkez, 4 Temmuz Eskişehir Tepebaşı, Odunpazarı, 8 Temmuz'da Isparta Merkez, 10 Temmuz'da ise Antalya Manavgat için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Başvuru sahipleri ise kura çekimi sonuçlarını https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresinden öğrenebilecek.