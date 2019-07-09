TOKİ Isparta'da hak sahiplerini belirledi

Işıkkent Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekilişine, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, TOKİ Proje Uzmanı Hüseyin Ayhan, Emekliler Derneği Başkanı Abdülkadir Ersal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

9 bin 11 kişinin başvurduğu 300 konut için 8 kontenjan şehit ailesi kategorisinde, 4 kontenjan engelli kategorisinde ve 19 kontenjan emekliler kategorisinde çekiliş yapıldı. Daha sonra ise 269 konut için tüm başvuruların arasından kurayla çekiliş yapıldı.

300 KONUT İNŞA EDİLECEK

Çünür Mahallesi TOKİ Projesi kapsamında 75 konut; 3 oda 1 salon, 225 konut ise 2 oda 1 salon olarak inşa edilecek.

Konutların taksitleri 3+1 daire için 929- 1568 lira, 2+1 daire için 475- 697 lira olarak belirlendi. Hak sahipleriyle sözleşme imzalanmasından sonra TOKİ tarafından konutların inşasına başlanılacak.

5 BİN KONUT YAPACAĞIZ

Çekiliş öncesi açıklama yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 13 yıl aradan sonra ilk kez coşkulu bir şekilde ev sahibi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Devletin bütün illerde bu çalışmaları yaptığına işaret eden Başdeğirmen, "Isparta'mıza 5 bin konut kazandıracağız. Isparta Belediyesi, TOKİ için arazi çalışması yapıyor. Hiç bir sorunumuz yok. TOKİ bize sonuna kadar destek veriyor. TOKİ Başkanı ile 5 kez görüştük." dedi.