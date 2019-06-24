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TOKİ İstanbul kuralarının çekilmesine az kaldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) başlattığı sosyal konut projesi için

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 10:22..
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TOKİ İstanbul kuralarının çekilmesine az kaldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 50 bin sosyal konut kampanyası düzenledi. Bu kapsamda da birçok ilde kura çekimi yapıldı. Şimdi ise sıra İstanbul'a geldi.

İLK KURA ÇEKİMİ 26 HAZİRAN'DA

TOKİ'nin 157 bin 391 başvuru gelen Kayabaşı projesinin kura çekimi 26 Haziran 2019 Çarşamba günü gerçekleşecek.

TOKİ İstanbul kuralarının çekilmesine az kaldı

İKİ AŞAMADA ÇEKİLECEK

26 Haziran'da 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran'da ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.

Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.

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