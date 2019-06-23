taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

TOKİ Karaman kuraları çekildi

Karaman'da 364 konut için kura çekimi gerçekleşti.

İHA | 23.06.2019 - 11:50..
  1. Haberler
  2. Toki
Whatsapp ile paylaş
TOKİ Karaman kuraları çekildi

Kazım Karabekir Spor Salonu’nda Kırbağı mevkisine yaptırılan '2+1' ve '3+1' konutlar için düzenlenen kura çekimine Karaman Valisi Fahri Meral'de katıldı.

Ev sahibi olabilmek için kayıt yaptıran vatandaşlar, kura çekimini takip etmek için spor salonunu tıka basa doldurdu.

7 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI

Emekli ve engelli kontenjanın da yer aldığı 364 konut için 7 binin üzerinde başvuruda bulunuldu. Engelliler için ayrılan konutların kurasını Karaman Valisi Fahri Meral çekti.

TOKİ Karaman kuraları çekildi

"ÇOK MUTLUYUM"

Vali Meral'in engelli kontenjanından çektiği ilk kurada Fatma Karabaş ev sahibi oldu. Sahneye çıkan Karabaş’ı Vali Meral, tebrik etti. Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Karabaş, "Valim çok mutluyum." diye konuştu.

Bir saat süren kura çekiminin sonunda ev sahibi olanlar sevinirken, isimleri çıkmayanlar ise üzülerek salonu tek etti.

TOKİ Karaman kuraları çekildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

329
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

170
Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

144
Ali Koç'un transfer listesindeki futbolcular

Ali Koç'un transfer listesindeki futbolcular

40
Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

156
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

140
İstanbul'da oy verme işlemi başladı

İstanbul'da oy verme işlemi başladı

225
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir