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TOKİ konutlarına yoğun ilgi

Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru merkezlerine akın ediyor.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 13:56..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 bin 300’ü İstanbul’da olmak üzere yurt genelinde 50 bin sosyal konut inşa edecek. Talep toplama süreci 6 Mart'ta başladı.

KONUTLARA YOĞUN TALEP VAR

Bu konutları almak isteyen yatırımcılar, başvurulara başladı bile. Hatta bu konutlara yoğun bir talep var.

TOKİ konutlarına yoğun ilgi

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE ADANA'DA İNŞA EDİLECEK

50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adeti İstanbul’da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara’da, 2 bin 500 tanesi İzmir’de, 2 bin 200 tanesi ise Adana’da yapılacak.

70 BİNİ AŞAN BAŞVURU

Kira gibi konut almak isteyenler 3 günde 25 bin, 5 günde ise 70 bini aşkın başvuru gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'den 206 kuruluşun katıldığı "Geleceği Etkilemek" ana temasıyla Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştirilen MIPIM 2019 Fuarı'nın açılışına katıldı.

TOKİ konutlarına yoğun ilgi

HEDEF 250 BİN KONUT

Konuyla ilgili açıklama yapan Kurum, "Proje kapsamında ilk etapta 67 ilimizde uygulamaya çıktık. Hamdolsun dün akşam itibarıyla başvurular 70 bini aştı. 2+1'leri 388 lira taksitle veriyoruz, 20 yıla varan vadeler var ve 2023 yılı hedefleri çerçevesinde 250 bin sosyal konuta da kararlı bir şekilde yürüyeceğiz." diye konuşmuştu.

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