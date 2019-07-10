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TOKİ konutlarında oturan Nusaybinliler aidat ödemeyecek

TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. TOKİ, evlerine yerleşen vatandaşlara avans ve aidat ücretlerini kaldırdığını açıkladı.

İHA | 10.07.2019 - 09:14..
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TOKİ konutlarında oturan Nusaybinliler aidat ödemeyecek

Nusaybin'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Genel Müdür Yardımcısı Vekili Tamer İnan, Daire Başkanı Mehmet Fethullah Aydın ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe, yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Daha sonra kurası çekilen 4. etapta bulunan Emlak Yönetimi Ofisi'ni ziyaret eden Gürgen ve beraberindekiler, ofiste bulunan vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlçede yapılan konutların büyük bölümünün bittiğini, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci etaplardaki konut ve iş yerlerinin kurası çekildiğini hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, hak sahiplerinin bir an önce konutlarına yerleşmesi için büyük çaba gösterdiklerini kaydetti.

TOKİ konutlarında oturan Nusaybinliler aidat ödemeyecek

AVANS VE AİDAT ÜCRETLERİ KALDIRILDI

Vatandaşların evlerine yerleşmesi için avans ve aidat ücretlerini kaldırdıklarını ifade eden Gürgen, kurası çekilen konut sahiplerine anahtar teslimi başladığını, diğer etapların kuralarının da çok kısa bir sürede çekilerek tüm konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

TOKİ konutlarında oturan Nusaybinliler aidat ödemeyecek

ANAHTAR TESLİMİ BAŞLADI

Öte yandan, daha önce noter huzurunda kuraları çekilen 4, 5, 6, 7 ve 8'inci etaplardaki konut ve iş yerlerinin anahtarları, 10 Temmuz Çarşamba gününden itibaren Kentsel Dönüşüm Ofisi'nden dağıtılmaya başlanacak.

Kentsel Dönüşüm Ofisi sorumlusu Sercan Barut, kurası çekilen tüm etaplardaki hak sahiplerinin ev ve işyerlerine ait anahtarları hazırlandığını, imzalanan sözleşmelerini getiren tüm vatandaşlara anahtar teslimi yapılacağını bildirdi.

TOKİ konutlarında oturan Nusaybinliler aidat ödemeyecek

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