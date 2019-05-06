TOKİ kura çekilişi başladı

TOKİ'nin Türkiye genelinde başlattığı konut projesi, oldukça ilgi gördü. Bu projenin ilk çekilişi ise Ankara Kuzeykent Projesi için gerçekleşti.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 179 konut için kura çekildi.

Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen TOKİ Konutları Kura Çekimi törenine, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

SAYGU DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI'YLA BAŞLADI

Ankara'da inşa edilen 179 konut yatay mimari ile yapıldı. 179 konutun 130’u 2+1, 49’u ise 3+1 şeklinde olacak. Kura çekimi töreni; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

TOKİ tanıtım filminin izlenmesinin ardından kura çekim töreninde, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ezine Kaymakamı Bayramiç Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Talep ve Satış Şube Müdürü Oğuzhan Öztürk birer konuşma yaptı.

NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Konuşmaların ardından, noter huzurunda kura çekimine geçildi. Vali Orhan Tavlı tarafından çekilen ilk kurada, hak sahibi Neriman Şahin’in ismi çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız tarafından çekilen kuraların ardından noter görevlileri tarafından devam eden kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.