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TOKİ kura çekimine devam ediyor

Toplu Konut İdaresi, bugün Sincan ve Yenimahalle'de hak sahiplerini kura ile belirleyecek.

İHA | 10.06.2019 - 09:29..
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TOKİ kura çekimine devam ediyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 bin sosyal konut projesi ile vatandaşları kira alır gibi konut sahibi yapıyor. Bu kapsamda da hak sahipleri kurayla belirleniyor.

SİNCAN'DA HAK SAHİPLERİ BUGÜN BELİRLENECEK

Ankara Sincan’da, dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 2 bin 41 konutun kurası bugün çekilecek.

TOKİ kura çekimine devam ediyor

850 KONUT ORTA GELİRLİLERE SATIŞA SUNULDU

Başvuruları 6 Mart-19 Nisan tarihinde yapılan konutların 1.551’i alt gelir grubundaki, 850’si orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik satışa sunuldu.

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25’i emekli vatandaşlara, yüzde 10’u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5’i engelli vatandaşlara ayrıldı.

TOKİ kura çekimine devam ediyor

BİRÇOK KONUT SATIŞTA

Alt gelirli vatandaşlara yönelik olan 2+1 nitelikte 1.551 konut 142 bin lira bedel ve 475 lira taksitle, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte 422 konut ise 209 bin lira bedel ve bin 928 lira taksitle satışa sunuldu.

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