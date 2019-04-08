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TOKİ kura tarihini açıklayacak

TOKİ'nin 50 bin konutluk projesi için yapılacak kura çekimi 19 Nisan'dan sonra belirlenen bir tarihte çekilecek.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 17:33..
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Türkiye'nin 67 ilinde, 140 projede yatay mimariyle toplam 50 bin yeni sosyal konut hayata geçirilecek. Ön başvuru yapan ve ücreti yatıran binlerce kişinin merakla beklediği konu ise; kura çekilişinin ne zaman gerçekleşeceği oldu.

TOKİ kura tarihini açıklayacak

19 NİSAN'A KADAR BAŞVURULAR YAPILACAK

Bilindiği üzere TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları aldı. Ardından 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler başvuru yaptı. Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin  başvuruları ise 19 Nisan'a kadar devam edecek.

TOKİ çekiliş, sözleşme ve cayma sürecini anlattık VİDEO

TOKİ kura tarihini açıklayacak

KURA ÇEKİM TARİHİ DUYURULACAK

TOKİ ise 19 Nisan'dan sonra kura çekimi yapacağını belirtti. Ancak bu tarihten sonra belirlenecek kura çekim tarihi resmi olarak duyurulacak.

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