TOKİ kura tarihini açıklayacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Türkiye'nin 67 ilinde, 140 projede yatay mimariyle toplam 50 bin yeni sosyal konut hayata geçirilecek. Ön başvuru yapan ve ücreti yatıran binlerce kişinin merakla beklediği konu ise; kura çekilişinin ne zaman gerçekleşeceği oldu.

19 NİSAN'A KADAR BAŞVURULAR YAPILACAK

Bilindiği üzere TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları aldı. Ardından 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler başvuru yaptı. Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin başvuruları ise 19 Nisan'a kadar devam edecek.

TOKİ çekiliş, sözleşme ve cayma sürecini anlattık VİDEO



KURA ÇEKİM TARİHİ DUYURULACAK

TOKİ ise 19 Nisan'dan sonra kura çekimi yapacağını belirtti. Ancak bu tarihten sonra belirlenecek kura çekim tarihi resmi olarak duyurulacak.