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TOKİ projesinde çekiliş, sözleşme ve cayma süreci

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinde alıcılar kura ile belirlenecek. İşte projenin tüm detayları...

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 13:02..
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Türkiye'nin 67 ilinde, 140 projede yatay mimariyle toplam 50 bin yeni sosyal konut hayata geçirilecek.

KURA İLE HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Başvuru süreci sona erdi ve herkes artık kura çekilişini bekliyor. “Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter gözetiminde Banka ve İdare yetkilileri denetiminde yapılacak.

TOKİ KONTENJANLARI BELİRLEDİ

TOKİ; şehit aileleri, harp ve vazife Malulleri ile dul ve yetimleri konut sayısının %10’u, en az %40 engelli vatandaşlara” konut sayısının %5’i, Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacağını açıkladı.

TOKİ projesinde çekiliş, sözleşme ve cayma süreci

KONUT ALICISININ CAYMA HAKKI OLACAK

Kura sonunda seçilenlerin 'cayma' hakkı da olabilecek. Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde cayma hakkını kullanabilecek.

Aynı şekilde peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahip olacak.

SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ OLAN BAZI HUSUSLAR

TOKİ alıcıları; sözleşme sürecinde de bazı kuralları izlemek durumunda kalacak.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ projesinde çekiliş, sözleşme ve cayma süreci

YÜZDE 1 KDV KONUT ALICISINDAN TAHSİL EDİLECEK

Ayrıca TOKİ, konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edebilecek.

TOKİ projesinde çekiliş, sözleşme ve cayma süreci

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