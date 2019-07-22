TOKİ Salda Gölü'nü ihaleye açıyor

Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları’na benzetilen Burdur’daki Salda Gölü, her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, turkuaz rengi ve eşsiz doğasıyla görenleri büyülüyor.

Salda Gölü daha önce, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edildi.

BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMASI

Daha önce açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün 44 kilometrekare alana sahip olduğunu belirterek, göl ve çevresinin “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmesiyle yaklaşık 295 kilometrelik alanın koruma altına alınacağını bildirmişti. Bakan Kurum, “Millet Bahçesi”nin söz konusu 295 kilometrelik alan içerisinde yer alacağını duyurmuştu.

BÖLGENİN DOĞASINI KORUMAK İÇİN DENDİ

Salda Gölü'ne millet bahçesi projesinin amacı bölgenin doğasını korumak olarak açıklanmıştı. Ancak projede betonun yer alacağına dair endişeler vardı.

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SOSYAL DONATILAR DA OLACAK

Projeyi, ihaleye çıkaran TOKİ bu endişeleri haklı çıkarıyor. 31 Temmuz'da yapılacak olan ihalenin adı, "Burdur İli Yeşilova ilçesi, Salda Gölü millet bahçesi ve millet bahçesine ait sosyal donatılar ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi" olarak geçiyor.



