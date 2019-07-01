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TOKİ Tuzla kuralarını çekti

TOKİ'nin Tuzla Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkisinde inşa edeceği sosyal konutların sahiplerini düzenlediği kura ile belirledi.

AA | 01.07.2019 - 16:16..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkisinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

CANLI YAYINLANDI

Ümraniye'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haldun Alagaş Spor Kompleksinde, Bakırköy 5. noterliği denetiminde gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

TOKİ Tuzla kuralarını çekti

BAZI BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILDI

Projeye 102 bin 826 geçerli başvuru gerçekleşirken, 500 konutun 250'si "2+1", 250'si ise "3+1" nitelikte satışa sunuldu.

Her iki konut tipinin 25'i şehit aileleri ve gazilere, 13'ü engellilere, 63'ü emeklilere, 149'u da normal vatandaşlara ayrıldı. Bu kapsamda, projeye 223 şehit yakını ve gazi, 5 bin 561 engelli, 17 bin 151 emekli ile 79 bin 891 normal başvuru yapıldı.

Başvuruların bin 424'ü ise geçersiz sayıldı. Kura çekiminde adı okunan vatandaşlar mutluluklarını yakınlarıyla paylaşarak, büyük sevinç yaşadı. Emekli kategorisinde 2+1 tipi konutun hak sahibi olan 69 yaşındaki Sallı Baylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu vurguladı.

TOKİ Tuzla kuralarını çekti

ÇOK SEVİNDİM

Baylan, "Allah'ım herkesi mutlu etsin inşallah. Çok sevindim, çok şükür." diye konuştu. Evli ve 2 çocuk babası Üzeyir Dikbudak ise, "Şoför olarak çalışıyorum. Çok sevinçliyim. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Aileme daha telefon açmadım. Sürpriz olsun. Umarım hak eden herkese çıkar." ifadelerini kullandı.

Hak sahibi 68 yaşındaki Güzel Yolcu da, "30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Daha önce hiç evim olmadı. Çok duygulandım, çok mutlu oldum, çok sevindim. Allah cümlesine de nasip etsin. Kirada yaşıyordum. Evdekilere haber verdim. Sevindiler, hayırlı olsun dediler." şeklinde konuştu.

TOKİ Tuzla kuralarını çekti

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