TOKİ Yusufeli'nin inşasına başladı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yapımı tamamlandığında 270 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin yeni kurulan yeniden yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

"DENİZ MANZARALI MODERN BİR ŞEHİR"

Vali Doruk, burada yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi sebebiyle baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesinin, Yansıtıcılar ve Sakut Deresi mevkisinde yeniden deniz manzaralı modern bir şehir olarak inşa edildiğini belirtti.

Yeni yerleşim yerinde altyapı ve üst yapı çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Doruk, "Yeniden yerleşim yeri altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 18 milyon metreküp kazı yapılarak 80 hektar yerleşim alanı, 70 hektar park ve rekreasyon alanı olmak üzere toplam 150 hektarlık alan oluşturulmuştur." diye konuştu.

"PROJE GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 99"

Doruk, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan yeni yerleşim yerinde üstyapı çalışmalarının devam ettiğini aktararak şöyle devam etti:

"3. bölgede yaklaşık 28 hektarlık alanda inşa edilecek 334 konut, 6 iş yeri, 24 derslikli lise, sağlık ocağı, İlçe Jandarma Komutanlığı binası ile altyapı ve çevre düzenlemesi işleri yer almaktadır. DSİ tarafından ada oluşturma kazı çalışmaları tamamlanarak TOKİ Başkanlığına üstyapı için teslim edilmiştir. TOKİ Başkanlığı tarafından 24 derslikli lise, sağlık ocağı, ilçe jandarma komutanlığı ve 334 konutu içeren üstyapı ihalesi yapılmıştır. Bu bölgede proje gerçekleşme oranı yüzde 99 civarındadır. Yapılarda ince işçilik ve ada içi altyapı işleri ile peyzaj çalışmaları devam etmektedir."





Birinci bölgede ise hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, cami, müftülük, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul olmak üzere bir kısım kamu binalarının ihalesinin yapıldığını bildiren Doruk, bu bölgedeki projenin gerçekleşme oranının ise yüzde 25 civarında olduğunu söyledi.

KISMEN ETKİLENECEK KÖYLERLE ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Doruk, baraj sularından kısmen etkilenecek İşhan, Çevreli ve Tekkale köylerinde ise altyapı çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında toplam 19 köy ve ilçe merkezinde kamulaştırılacak 8 bin 640 dekar alanda toplam 14 bin 433 parsel bulunduğunu ifade eden Vali Doruk, proje genelinde parsel bazında yüzde 73 gerçekleşme sağlandığını aktardı.

Vali Doruk, Karayolları ve yeniden yerleşim inşaatı çalışmaları ile eş zamanlı olarak öncelik arz eden köyler ve mahallelerden başlanarak uzlaşma görüşmeleri yapıldığını kaydederek, "2018 yılı Ağustos ayı itibarıyla 14 köyün uzlaşma görüşmeleri tamamlanmış ve davaları açılmıştır. Proje genelinde alan bazında yüzde 75 gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

Vali Doruk'a incelemelerinde, Kaymakam Eyüp Kaykaç, DSİ 26 Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Yeniden Yerleşim Yeri Şube Müdürü Suat Köse ve yüklenici firma temsilcisi katıldı.