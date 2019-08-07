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TOKİ Zonguldak'ta kura çekti

TOKİ, Zonguldak'ta inşa edeceği 300 konut için hak sahiplerini belirledi.

DHA | 07.08.2019 - 16:20..
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TOKİ, ucuza ev sahibi olma hayalini tüm Türkiye'de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

HAK SAHİPLERİ KURAYLA BELLİ OLDU

Gökçebey ilçesinde inşa edilecek 300 konutun hak sahipleri çekilen kurayla sahiplerini buldu. Gökçebey TOKİ 2'nci Etap Projesi'nin kura çekimi, Gökçebey Belediyesi'nin çay bahçesinde gerçekleştirildi. 2+1 tipi 200 konut ve 3+1 tipi 100 konut için başvuru yapan 679 kişi, kura çekimini dikkatle izledi.

Emekliler, engelliler, şehit yakınları ve normal başvurulardan oluşan kura çekimi, TOKİ yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada adı çıkanlar, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

TOKİ Zonguldak'ta kura çekti

EVİM YOKTU HEP KİRADA YAŞADIM

Ekonomik durumunun iyi olmadığını ve hep kirada yaşadığını belirten Vasfi çelik, kurada isminin çıkmasıyla duygulandığını söyledi. Çelik, "Çok mutluyum. Evim yoktu, maddi durumum da iyi olmadığından ev alacak durumumuz yoktu. Hep kirada oturdum ve kirada yaşamaya devam ediyorum. Allah olmayanlara da nasip etsin." dedi.

TOKİ Zonguldak'ta kura çekti

EV SEVİNCİNİ KIZIYLA YAŞADI

TOKİ'nin engelli kontenjanından başvuru yapan ve kurada ismi çıkan Nagehan Ustaoğlu ise sevincini kızı ile paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Ustaoğlu, çok mutlu olduğunu söyledi.

TOKİ Zonguldak'ta kura çekti

MÜJDELİ HABERİ TELEFONDA VERDİ

Oğlu için kura çekimini takip eden Mustafa Cebni'nin annesi Emine Cebni de oğluna müjdeli haberi telefonda verdi. Oğlu ile konuşan anne Cebni, "Mustafa 3+1 sana çıktı oğlum." dedi.

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