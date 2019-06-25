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TOKİ'nin İstanbul hazırlığı

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin İstanbul ayağına gelindi. İstanbul için kura çekimi 26-27 Haziran'da gerçekleşecek.

AA | 25.06.2019 - 11:34..
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yarın başlayacak.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak.

26-27 HAZİRAN'DA KURA ÇEKİMİ

Fatih Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran'da saat 10.00'da kura töreni düzenlenecek.

TOKİ'nin İstanbul hazırlığı

3+1 NİTELİKLİ KONUTLARIN KURASI PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası yarın, 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası 27 Haziran Perşembe günü çekilecek. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kuralar, 28 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edecek.

TOKİ'nin İstanbul hazırlığı

CANLI YAYIN YAPILACAK

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ailelerin merakla beklediği kura törenleri, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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