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TOKİ'nin İstanbul hedefi

TOKİ, sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 10 bin konut inşa edeceğini açıkladı.

AA | 19.06.2019 - 15:52..
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TOKİ'nin İstanbul hedefi

TOKİ, kira öder gibi ev sahibi olmanın önünü açtı, Şirket, bu kapsamda bir proje geliştirdi.

TOKİ'nin sosyal konut projesi için hangi ile ne kadar konut üreteceği de geçtiğimiz aylarda belirlendi. TOKİ, hedefini 2023 yılında 250 bin sosyal konut inşa etmek olarak açıkladı.

26 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA KURA ÇEKİMİ OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

TOKİ'nin İstanbul hedefi

İSTANBUL'A 10 BİN YENİ KONUT

Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

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