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TOKİ'nin kura çekimleri sürüyor

TOKİ'nin sosyal konut projesi için gerçekleştirdiği kura çekimi devam ediyor. İstanbul için yapılacak kura çekimi ise haziran ve temmuz ayında gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 11:08..
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TOKİ'nin kura çekimleri sürüyor

TOKİ, vatandaşlarını kira öder gibi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda inşa edilecek 50 bin sosyal konut projesi için kura çekimi de hız kazandı.

TOKİ, İstanbul'da hayata geçirilecek 5 proje için 6 binden fazla başvuru yapıldı. İstanbul'da bu konutların kura çekimi haziran ve temmuz ayında gerçekleşecek.

İSTANBUL'DAKİ KURA ÇEKİMİ HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDA

İstanbul'da ilk kura Başakşehir Kayabaşı için çekilecek. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Silivri Alipaşa için 28 Haziran’da, Tuzla'da konutlar için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma ile Başakşehir Hoşdere'deki konutlar için ise 2 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

TOKİ'nin kura çekimleri sürüyor

ANKARA'DAKİ KURALAR

Ankara'daki ilk kura ise 6 Mayıs'ta Kuzeykent için yapılmıştı. Kuralar, Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak’ta ise 11 Haziran’da gerçekleşecek.

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