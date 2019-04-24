taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8669
Euro
6.5805
Altın
1270.59
Borsa
95952.77
Gram Altın
239.714

TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular bitti

TOKİ'nin 67 ilde hayata geçireceği projeye başvurular sonlandı. Bugüne kadar 636 bin 787 kişi bu projeye başvurdu.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 09:54..
  1. Haberler
  2. Toki
Whatsapp ile paylaş

TOKİ, 67 ilde geliştireceği 140 projeyle kira öder gibi ev sahibi olmanın önünü açtı. Bu nedenle de TOKİ'nin sosyal konut projesi tüm Türkiye'nin ilgisi çekti.

TOKİ'NİN PROJESİNE REKOR BAŞVURU

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin sosyal konut projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, şu ana kadar TOKİ'ye başvuruların 636 bin 787 kişiye ulaştığını açıkladı.

Ayrıca Bulut, kura takvimini hazırlayarak kamuoyuna açıklayacaklarını da duyurdu.

TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular bitti

TOKİ çekiliş, sözleşme ve cayma sürecini anlattık VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yasmin Erbil sunucu oluyor

Yasmin Erbil sunucu oluyor

31
Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

117
Bahçeli, MHP'li vekilin uluma videosunu değerlendirdi

Bahçeli, MHP'li vekilin uluma videosunu değerlendirdi

131
Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

323
ABD, YPG'ye destek için 21 ülkeden yardım istedi

ABD, YPG'ye destek için 21 ülkeden yardım istedi

64
Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

12
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı gününü anlattı

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı gününü anlattı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir