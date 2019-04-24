TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurular bitti

TOKİ, 67 ilde geliştireceği 140 projeyle kira öder gibi ev sahibi olmanın önünü açtı. Bu nedenle de TOKİ'nin sosyal konut projesi tüm Türkiye'nin ilgisi çekti.

TOKİ'NİN PROJESİNE REKOR BAŞVURU

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin sosyal konut projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, şu ana kadar TOKİ'ye başvuruların 636 bin 787 kişiye ulaştığını açıkladı.

Ayrıca Bulut, kura takvimini hazırlayarak kamuoyuna açıklayacaklarını da duyurdu.

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