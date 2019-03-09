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TOKİ'nin sosyal konutlarına 3 günde 25 binden fazla talep

TOKİ'nin sosyal konut projelerine, 3 gün içinde gelen talep sayısı 25 bini aştı.

AA | 09.03.2019 - 17:02..
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TOKİ'nin sosyal konutlarına 3 günde 25 binden fazla talep

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Ali Yörük'ün seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin Sazak köyünde yetişen, 1980 yılında Gümrük ve Tekel Bakanı iken şehit edilen Gün Sazak'ı, rahmetle andığını söyledi.

"ESKİŞEHİR GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİYLE TANIŞACAK"

Yerel seçimlerin, "gönül belediyeciliği" seçimleri olacağını belirten Kurum, "Kapı kapı, dükkan dükkan, ev ev dolaşarak gönüller fethedeceğiz. Yerel seçim akşamı inşallah Eskişehir'imiz de gönül belediyeciliğiyle tanışacak." ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin sosyal konutlarına 3 günde 25 binden fazla talep

TALEP 25 BİNİ AŞTI

Eskişehir'e 16 yılda 4 milyar 155 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 216 milyon lira tutarındaki yatırımlarının ise sürdüğünü aktaran Kurum, "67 ilimizde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konut uygulamasının talep toplama işlemlerine başladık. 3 gün içinde TOKİ sosyal konutlarına gelen talep sayısı 25 bini aştı. Bu projeyle Eskişehir'de de bin sosyal konut üreteceğiz. Konutlarımızı Tepebaşı, Zincirlikuyu, Odunpazarı ve Mamuca'da inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi olacak." diye konuştu.

TOKİ'nin sosyal konutlarına 3 günde 25 binden fazla talep

"YETER Kİ SİZLER GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını vurgulayan Kurum, ülkenin büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenlerin kara tablolar çizerek halkı umutsuzluğa itmek istediğini dile getirdi.

Murat Kurum, "Yeter ki sizler geleceğinize sahip çıkın. Sizler ülkenize, milletinize, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkarak bu şer odaklarına en güzel cevabı vereceksiniz. Bunu da her vesileyle gösterdiniz. Türkiye tüm engellemelere rağmen, küresel operasyonlara rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyor, yürümeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İşte görüyorsunuz, hamdolsun caddeler, sokaklar, meydanlar milletimizin sevgisiyle dolup taşıyor. Cumhur İttifakı el ele, kol kola meydanlarda milletimizle buluşuyor. Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş, kağıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır, devletimizin ve milletimizin bekası vardır. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu kutlu yürüyüşü gerçekleştiren sayın Devlet Bahçeli, millet şuuruyla ve devlet menfaatini en önde tutan bir anlayışla hareket etmektedir. Diğer tarafta da illet ve zillet ittifakı vardır. Bunları siz çok iyi biliyorsunuz zaten. İnşallah sandıklarda da bu illet ve zillet ittifakına gereken dersi vereceksiniz. Buna da yürekten inanıyoruz." dedi. Bakan Kurum çöp, çukur ve çamur siyasetinin kaybetmeye mahkum olduğunu sözlerine ekledi.

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