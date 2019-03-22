taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.53125
Euro
6.30205
Altın
1312.595
Borsa
102962.91
Gram Altın
231.403

Tokyo, 2020 olimpiyatları için destek robotlarını tanıttı

2020 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyatları için destek robotlar görev yapacak.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Önümüzdeki yıl Tokyo kentinde düzenlenecek olan olimpiyatlarda, sadece sporcuları görmeyeceksiniz. Tokyo 2020 Robot Projesi kapsamında, olimpiyatlara gelecek engelli seyirciler için yeni destek robotları tanıtıldı.

Engelli bireylere destek sağlayacak robotlara ek olarak, stadyumun içinde devriye atacak, yiyecek ve diğer malları taşıyacak, insanları koltuklara yönlendirerek çeşitli bilgiler verecek robotlar da tanıtıldı.

robot

ENGELLİ SEYİRCİLERE ROBOTLARDAN TAM DESTEK

Olimpiyat sponsoru Toyota, ürettiği insan destek ve teslimat destek robotlarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katkıda bulunacak. Toyota Frontier Araştırma Merkezi Genel Müdürü Nobuhiko Koga, “Robotların, tekerlekli sandalyelerdeki seyircilerin müsabakaları kısıtlama olmadan izleyerek zevk almalarına, stadyumların içindeki atmosferi yakalamalarına ve sporun heyecanını hissetmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

robot

JAPONYA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'nın robot teknolojisini tüm dünyaya göstermek için harika bir fırsat olduğunu söyleyen Tokyo 2020 Robot Projesi ekibi, bu robotları sadece olimpiyatlarda değil gündelik hayatta da kullanmak için çalışmalarına devam ediyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Nazlı Çelik'e de sigarayı bıraktırdı

Erdoğan Nazlı Çelik'e de sigarayı bıraktırdı

4
Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

3
Yunan tarihçi belgelerle Atatürk'ün soyunu ortaya çıkardı

Yunan tarihçi belgelerle Atatürk'ün soyunu ortaya çıkardı

6
Liseli gencin polis tarafından vurulma anı

Liseli gencin polis tarafından vurulma anı

5
KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor

KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor

2
Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor

75
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir