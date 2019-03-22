Tokyo, 2020 olimpiyatları için destek robotlarını tanıttı

Önümüzdeki yıl Tokyo kentinde düzenlenecek olan olimpiyatlarda, sadece sporcuları görmeyeceksiniz. Tokyo 2020 Robot Projesi kapsamında, olimpiyatlara gelecek engelli seyirciler için yeni destek robotları tanıtıldı.

Engelli bireylere destek sağlayacak robotlara ek olarak, stadyumun içinde devriye atacak, yiyecek ve diğer malları taşıyacak, insanları koltuklara yönlendirerek çeşitli bilgiler verecek robotlar da tanıtıldı.

ENGELLİ SEYİRCİLERE ROBOTLARDAN TAM DESTEK

Olimpiyat sponsoru Toyota, ürettiği insan destek ve teslimat destek robotlarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katkıda bulunacak. Toyota Frontier Araştırma Merkezi Genel Müdürü Nobuhiko Koga, “Robotların, tekerlekli sandalyelerdeki seyircilerin müsabakaları kısıtlama olmadan izleyerek zevk almalarına, stadyumların içindeki atmosferi yakalamalarına ve sporun heyecanını hissetmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.





JAPONYA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'nın robot teknolojisini tüm dünyaya göstermek için harika bir fırsat olduğunu söyleyen Tokyo 2020 Robot Projesi ekibi, bu robotları sadece olimpiyatlarda değil gündelik hayatta da kullanmak için çalışmalarına devam ediyor.

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