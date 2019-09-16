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Tokyo Olimpiyatları için yapay kar sistemi test edildi

Tokyo Olimpiyatları için test edilen yapay kar sistemi, ilk denemesinde başarısız oldu.

Haber Merkezi | 16.09.2019 - 15:45..
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Japonya'nın başkenti Tokyo, gelecek yıl yaz aylarında olimpiyatlara ev sahipliği yapacak ve ülke genelindeki çalışmalar şimdiden başlamış durumda. Ancak yazın sıcağında hayatta kalmak, Tokyo Olimpiyatları'ndaki en popüler spor olabilir. Organizatörler, yalnızca seyircilerin değil, olimpiyatlarda yer alacak sporcuların da yüksek sıcaklıklardan etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Yüksek sıcaklıklarla baş edebilmek için giyilebilir klima ve soğutucu robotlar gibi birkaç farklı teknoloji geliştiren Japonya, şimdi de yapay kar sistemini test etti.

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YAPAY KAR YAĞDIRMA BAŞARISIZ OLDU

Geçtiğimiz günlerde yapılan test sırasında, gönüllülerden oluşan kalabalığın üzerine tam 300 kilo yapay kar yağdırıldı. Ancak normal kar tanelerinin aksine, seyircilerin üzerine oldukça sert ve keskin buz parçaları atıldı.  Gelen bilgilere göre kış mevsiminin aksine hızla eriyen karlar, seyircilerin ıslanmasına ve zeminin kayganlaşmasına neden oldu. Bir gazeteci ise kaygan zemin nedeniyle yaralandı.

Yetkililer daha sonra, kar yağdırılan bölgedeki sıcaklığı ölçerek, herhangi bir sıcaklık azalışı olup olmadığını belirlemeye çalıştı. Ancak beklenenin aksine sıcaklığın düşmediği gözlemlendi.

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2020 Organizasyon Komitesi Kıdemli Direktörü Taka Okamura, ''Sıcaklık risklerini en aza indirmek için mümkün olan her yolu deniyoruz. Sonuç olarak, biz yapay kar sistemiyle havanın çok fazla soğumasını beklemiyoruz, ancak seyircilerin üzerine düşen karlar, biraz olsun onların serinlemelerini sağlayabilir. Yine de bu sistemin daha fazla geliştirilmesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

JAPONYA

JAPONYA SICAKLIĞA NEDEN BU KADAR ÖNEM VERİYOR?

Japonya'nın başkenti Tokyo, özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Örneğin geçtiğimiz temmuz ayında 18 binden fazla kişi, sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve bu kişilerden 60'ı hayatını kaybetti. Gelecek yıl olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Tokyo'nun, en çok korktuğu şey ise seyircilerin ve sporcuların aşırı sıcaklardan etkilenmesi.

1964 yılında gerçekleşen Tokyo Olimpiyatları, ekim ayında düzenlenmiş ve yüksek sıcaklıklara karşı önlem alınmıştı. Ancak son yıllarda Uluslararası Olimpiyat Komitesi, izleyici sayısını maksimuma çıkarmak için yaz aylarını tercih ediyor.

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