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Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

Ünlü komedyen Tolga Çevik, İstanbul'da oyların yeniden sayılması talebini değerlendirdi.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 12:49..
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Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

31 Mart yerel seçimleri sona erdi. Ancak sandıklara yapılan itirazlar nedeniyle İstanbul'da, seçim süreci hâlâ devam ediyor ve henüz sonuçlanmadı.

Ünlü isimler ise gündeme damga vuran süreci yakından takip ediyor. Bu gelişmelerle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler arasına, Tolga Çevik de katıldı.

Ünlü komedyen oyların sayılmasını ti'ye alan bir açıklamayı, kendi kişisel Twitter hesabından duyurdu.

"İSTANBUL'DA BİZDEN FAZLA MÜLKLERİ VAR"

Çevik yaptığı paylaşımda, "Bence haklılar. Oylar tekrar sayılmalı, hatta Katarlılar saymalı, Suudiler onaylamalı, Suriyeliler alkışlamalı. Sonuçta İstanbul'da bizlerden fazla mülkleri var…" ifadelerini kullandı

Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

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