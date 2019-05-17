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Tolga Karel: Adam tutup beni öldürtmek istedi

Ünlü oyuncu Tolga Karel, eski eşi Günay Musayeva'nın açıklamalarına cevap verdi.

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 11:12..
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Tolga Karel: Adam tutup beni öldürtmek istedi

Model Gunay Musayeva, dün konuk olduğu programda eski eşi Tolga Karel hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Musayeva, "Beş yıl içinde sadece bin TL yatırdı, oğluyla da görüşmüyor" dedi.

"BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİ"

Tolga Karel ise eski eşinin iddialarına bugün cevap verdi: *Beni öldürtmek için emir verdiği adamın yakalanıp cezaevine atıldığını anlattı mı size?

"1 YIL BEKLEDİ"

*Ya da 'Bir tek şartla boşanırım beni Türk vatandaşı yaparsan' deyip 1 yıl sırf bu yüzden beklediği mi?

"EVDE BÜYÜLER BULUNDU"

*Evimi kiraya verdiğimde kiracının beni arayıp 'Tolga bey evde büyüler bulduk' dedi. Daha hangi birini anlatayım? Bu söylediklerimin hepsinin ispatı var.

"OĞLUM GERÇEĞİ ÖĞRENECEK"

*Şu mübarek ayda bak Rabbim'e şükür ediyorum beni böyle bir kadından kurtardığı için. Benim için o bir ölü. Oğlum benim oğlum ama gün gelir o da gerçekleri bildiğinde onun yanında bir dakika kalmaz. Bu kadar söyleyeceklerim. Zamanı geldiğinde Cihangir doğru yolu görecek eminim. O gün gelinceye kadar sabırla bekleyeceğim"

Tolga Karel: Adam tutup beni öldürtmek istedi

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