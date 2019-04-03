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Tolga Karel neden tır şoförlüğü yaptığını açıkladı

Bir süre sağlık turizmiyle ilgilenen Karel, işleri yolunda gitmeyince tır şoförlüğü yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 11:06..
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İşsiz kalan ünlü oyuncu, tır şoförü oldu. Tolga Karel, Amerika’da eyaletler arası tır şoförlüğü yapmaya başladı. Yeni işinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karel’in, aylık 8 bin dolar kazandığı öğrenildi. Yeni hayatını ve işini sevenleriyle paylaşan Karel, 'Neden tır şoförü oldun?' sorusuna da cevap verdi.

Tolga Karel neden tır şoförlüğü yaptığını açıkladı

İşte Tolga Karel'in açıklamalarından satır başları...

"Neden tır şoförlüğü? Bu soru bana çok fazla soruluyor, bir kerede cevaplayıp geçmek istedim.

DÜRÜST İNSAN OLUYORSUN

1- Değerli ve senin olmayan bir yükü A noktasından B noktasına götürdüğünde sorumluluğu öğreniyorsun. Bu da seni hayata karşı daha güçlü, daha sabırlı ve kendine bile daha dürüst bir insan adam yapıyor

2- Seyahat ederken büyük şehirlerin aslında bir açık cezaevi olduğunu, kurulmuş kurgulanmış bir tuzak ama gerçeğin doğada saklı olduğunu görüyorum. Yani o kadar çok görüyorum ki her defasında görmek beni daha çok büyütüyor ve aslında ulaşmam gereken yere doğru daha hızlı sürüklüyor.

FARKLI İNSANLARLA TANIŞIYORUM

3 - Farklı insanlarla farklı yerlerde, şehirlerde tanışmak sohbet etmekten çok şey öğreniyorum. Bu duygu bana kendimi sanki bir zaman yolcusu gibi hissettiriyor.

PARA KAZANIYORUM

4- Sevdiğim bir işi yaparken aynı zamanda aileme evime de para götürüyorum ve bu alın teri parayı kazanarak Allah’ın beni doğru bir insan olmam için adım adım çektiğini görüyorum bu beni çok mutlu ediyor.

ÖZGÜRÜM

5- Sabrı, nefsi kontrol etmeyi… Dünyevi hayatta kafaya taktığımız şeylerin aslında ne kadar da anlamsız olduğunu görüyorum ve ismi her ne olursa olsun Yaradan’dan geldik ve yine oraya döneceğimizi biliyorum. Bu da bana müthiş bir özgüven ve özgürlük hissi veriyor.

6 - Evden uzakta kaldığım zamanlarda ailemi aslında ne kadar özlediğimi ve yaşarken sevdiklerimize daha çok zaman ayırmam gerektiği onlarla geçirdiğim her anın daha çok kıymetini bilmek gerektiğini görüyorum."

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