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Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Ünlü oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından dostlarına seslendi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 06:47..
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Yerleştiği Amerika’da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, dostlarına sitem etti.

"TIR İŞİNE GİRDİK DİYE ARAMIYORLAR"

Oyuncu, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı: “TIR işine girdiğimi öğrenen bazı insanlar, benden uzaklaşmaya başladı. Haftada en az 2 kere arayıp soranlar şimdi bakıyorum yoklar. Zira menfaatlerine ters geldim. Demek ki sadece şöhret sahibi olduğum için yakınlaşmak istemişler. Peki ya ben bugün TIR şoförüyken, yarın 100 TIR’lık bir filonun sahibi olursam o zaman daha mı kıymetli bir adam olacağım? Yere batsın sizin sahte sevginiz.”

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

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