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Tolga Karel'den Mehmet Akif Alakurt'a tepki

Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'a, bir tepki de Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel'den geldi.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 08:56..
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Oyunculuğu bırakıp Brezilya'ya yerleşen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınını aşağılayıcı bir paylaşım yapmıştı.

Tolga Karel'den Mehmet Akif Alakurt'a tepki

"TÜRK KADINI ÇİRKİN YÜZÜNÜ GÖSTERİR"

Alakurt paylaşımında, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." demişti.

Tolga Karel'den Mehmet Akif Alakurt'a tepki

"OMURGASIZ"

Mehmet Akif Alakurt'un cinsiyetçi paylaşımına, kısa sürede pek çok ünlü isimden tepki geldi. Eski oyuncu Tolga Karel, Alakurt'a, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Karel, "Son zamanlarda omurgasızın biri çıkmış uzaklardan Türk kadınına laf atıyor. Yahu senin yüreğin olsa bu sözleri ülkende söylersin. Yer mi? Yemez tabii. 62 ülke gezdim, Türk kadını kadar çilekeş, cefakar kadın gibi kadın görmedim. Senin anan da seni herhalde bir çıkar ilişkisi için doğurmuş ki, bu sözleri söyledin. Yazık." dedi.

Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmiş ve tır şoförlüğüne başlamıştı.

Tolga Karel'den Mehmet Akif Alakurt'a tepki

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