Tolgahan Sayışman Şampiyon dizisiyle ekranlarda

Rouge One : Bir Star Wars Hikayesi , Başlangıç (Inception), Yeşil Bölge (Green Zone) gibi dünyaca ünlü filmlerde hem dövüş kareografı hem dublörlük yapan Faical Attougui, Tolgahan Sayışman’ın 3 hafta süren sıkı antrenmanın ardından ringde de karşı karşıya gelerek, dizinin ilk bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.

DÜNYA ŞAMPİYONU'NDAN DERS ALDI

Renkli görüntülere sahne olan ve ilk bölümde yer alan karşılaşma, izleyenlere ekran başında heyecanlı dakikalar yaşattı.

Aynı zamanda boks derslerini de "Dünya Kickbox Şampiyonu" Mücahit Kulak'tan alan Sayışman'ın, güçlü performansı göz doldurdu.

Tolgahan Sayışman dövüş sahnesi - Şampiyon VİDEO

Şampiyon 2. Bölüm Fragman VİDEO