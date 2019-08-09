taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.487
Euro
6.1453
Altın
1497.67
Borsa
99603.1
Gram Altın
264.61

Tolstoy’dan etkileyici 4 masal

Daha önce Tolstoy’un masallarını okumuş muydunuz?

Özel İçerik | 09.08.2019 - 14:19..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

Tolstoy

Tüm zamanların en iyi yazarı Tolstoy, realizm ile insanın iç dünyasına ne kadar inebiliyorsa o kadar kendinden bir şey buluyor ve kendini kaybediyor insan. Peki masalları nasıldır sizce?

Tolstoy, romanlarından ibaret bir yazar değildi. Oyunlar, sosyal ve siyasi denemeler, sanat ve edebiyat alanlarında yazdığı gibi masalları da “kıssadan hisse” niteliğinde etkileyici ve okunmaya değer eserlerden oldu.

Tolstoy’dan etkileyici 4 masal

SEÇME MASALLAR

Tolstoy’un, insanlığın ortak değerlerinin savunucusu ve yol göstericisi olarak, yetişkinler tarafından olduğu kadar çocuklar tarafından da severek okunacağından eminiz. Genç nesillerin eğitimine ve ruhsal gelişimine her zaman katkıda bulunmuş olan büyük Rus yazar Tolstoy, çocuklarına anlattığı ve okuduğu kısa fablları ve öyküleri, çocuklardan gelen eleştiriler ve yorumlar ile yeniden kaleme aldı. Tolstoy'un derlediği fabllar, sadece klasikleşen öykülere yeni bir tat kazandırmakla kalmıyor, unutulmaya yüz tutmuş kimi öyküleri de yeniden gündeme getiriyor.

Tolstoy’un yazdığı etkileyici 4 masal kitabı

Seçme Masallar

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Aylak Adam Kültü Sanat Yay.

S.: 73

Kitabı satın almak için tıklayınız: bkmkitap

Tolstoy’dan etkileyici 4 masal

KÜÇÜK ŞEYTAN

Bu dev yazar, çocukları çok sevmiş. Onlar için de birbirinden güzel kitaplar yazmış. Kendisinin de pek çok çocuğu varmış. Soylu bir aileden gelen bu büyük yazarın yaşadığı dönemde Rusya'da çarlık yönetimi varmış. Tolstoy bu yönetime karşı büyük tiksinti duyarmış. Devletin başındaki çarlar da, doğal olarak onu sevmemişler. Ama Rus halkı bu dev yazarı çok sevmiş. Kendisi de varlıklı biri olduğu halde romanlarında büyük toprak sahiplerine karşı ezilen, sömürülen insanları savunmuş. Savaş ve Barış ile Anna Karenina adlı iki dev romanı, onun ününü bütün dünyaya yaymış. Can Yayınları arasında onun çocuklar için yazdığı Erik Çekirdeği adlı kitabını çıkarmıştık. Elinizdeki Küçük Şeytan da yine küçük çocuklar için yazdığı masallardan, öykülerden oluşuyor. Bu sevilen yazarın sizler için yazdığı başka kitaplarını da yakında yayınlayacağız.

Tolstoy’un yazdığı etkileyici 4 masal kitabı

Küçük Şeytan

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Can Çocuk Yay.

S.:150

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Tolstoy’dan etkileyici 4 masal

FİL İLE TİLKİ

Özellikle 1. Sınıflar için iri harfli hazırlanmıştır.

- Ağdaki Kuşlar

- Kurt ile Yaşlı Kadın

- Kurt ile Köpek

- Horoz ile Tilki

- Tilki ile Leylek

- Pire ile Öküz

- Karga ile Tilki

- Zengin ile Yoksul

- Fil ile Tilkiler

- Ağustos Böceği ile Karınca

Tolstoy’un yazdığı etkileyici 4 masal kitabı

Fil ile Tilki

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Nurdan Yay.

S.: 16

Tolstoy’dan etkileyici 4 masal

TOLSTOY’DAN MASALLAR

1968 yılında basılan bu masal kitabı, çocukların hayal dünyasında güzel bir yolculuğa çıkarıyor.

Tolstoy’un yazdığı etkileyici 4 masal kitabı

Tolstoy’dan Masallar

Lev Nikolayeviç Tolstoy

İnkılap ve Aka Kitabevleri

S.:32

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

*

Sonay Karaman

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

Pakistan: Hindistan tahrikleri sürerse uygun yanıtı alır

71
'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

'Suriyeliler giremez' yazısına uyarı cezası

361
Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

Müşteriye tecavüz eden taksici tutuklandı

189
Hatay'da askeri depoda patlama

Hatay'da askeri depoda patlama

63
ABD: Türkiye ile ortak mutabakattan memnunuz

ABD: Türkiye ile ortak mutabakattan memnunuz

173
Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

Kaçak elektrik için ölmeye razı olan Diyarbakırlı

533
Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir