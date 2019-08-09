Tolstoy’dan etkileyici 4 masal

Tüm zamanların en iyi yazarı Tolstoy, realizm ile insanın iç dünyasına ne kadar inebiliyorsa o kadar kendinden bir şey buluyor ve kendini kaybediyor insan. Peki masalları nasıldır sizce?

Tolstoy, romanlarından ibaret bir yazar değildi. Oyunlar, sosyal ve siyasi denemeler, sanat ve edebiyat alanlarında yazdığı gibi masalları da “kıssadan hisse” niteliğinde etkileyici ve okunmaya değer eserlerden oldu.

SEÇME MASALLAR

Tolstoy’un, insanlığın ortak değerlerinin savunucusu ve yol göstericisi olarak, yetişkinler tarafından olduğu kadar çocuklar tarafından da severek okunacağından eminiz. Genç nesillerin eğitimine ve ruhsal gelişimine her zaman katkıda bulunmuş olan büyük Rus yazar Tolstoy, çocuklarına anlattığı ve okuduğu kısa fablları ve öyküleri, çocuklardan gelen eleştiriler ve yorumlar ile yeniden kaleme aldı. Tolstoy'un derlediği fabllar, sadece klasikleşen öykülere yeni bir tat kazandırmakla kalmıyor, unutulmaya yüz tutmuş kimi öyküleri de yeniden gündeme getiriyor.

Seçme Masallar

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Aylak Adam Kültü Sanat Yay.

S.: 73

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KÜÇÜK ŞEYTAN

Bu dev yazar, çocukları çok sevmiş. Onlar için de birbirinden güzel kitaplar yazmış. Kendisinin de pek çok çocuğu varmış. Soylu bir aileden gelen bu büyük yazarın yaşadığı dönemde Rusya'da çarlık yönetimi varmış. Tolstoy bu yönetime karşı büyük tiksinti duyarmış. Devletin başındaki çarlar da, doğal olarak onu sevmemişler. Ama Rus halkı bu dev yazarı çok sevmiş. Kendisi de varlıklı biri olduğu halde romanlarında büyük toprak sahiplerine karşı ezilen, sömürülen insanları savunmuş. Savaş ve Barış ile Anna Karenina adlı iki dev romanı, onun ününü bütün dünyaya yaymış. Can Yayınları arasında onun çocuklar için yazdığı Erik Çekirdeği adlı kitabını çıkarmıştık. Elinizdeki Küçük Şeytan da yine küçük çocuklar için yazdığı masallardan, öykülerden oluşuyor. Bu sevilen yazarın sizler için yazdığı başka kitaplarını da yakında yayınlayacağız.

Küçük Şeytan

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Can Çocuk Yay.

S.:150

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FİL İLE TİLKİ

Özellikle 1. Sınıflar için iri harfli hazırlanmıştır.

- Ağdaki Kuşlar

- Kurt ile Yaşlı Kadın

- Kurt ile Köpek

- Horoz ile Tilki

- Tilki ile Leylek

- Pire ile Öküz

- Karga ile Tilki

- Zengin ile Yoksul

- Fil ile Tilkiler

- Ağustos Böceği ile Karınca

Fil ile Tilki

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Nurdan Yay.

S.: 16

TOLSTOY’DAN MASALLAR

1968 yılında basılan bu masal kitabı, çocukların hayal dünyasında güzel bir yolculuğa çıkarıyor.

Tolstoy’dan Masallar

Lev Nikolayeviç Tolstoy

İnkılap ve Aka Kitabevleri

S.:32

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Sonay Karaman

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