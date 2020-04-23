Tom Hanks Corona isimli çocuğa daktilosunu hediye etti

ABD'li ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Avustralya’dayken koronavirüse yakalanıp iyileşmişti.

Ünlü çiftin hayranı olan ve Queensland eyaletinde yaşayan sekiz yaşındaki Corona De Vries Hanks ve eşine bir mektup gönderdi.

De Vries mektubunda, "Haberlerde sizin de virüse yakalandığınızı duydum. Şimdi iyi misiniz ?" diye sordu. Ayrıca isminden dolayı okul arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu yüzden kendisini üzgün ve sinirli hissettiğini belirtti.

CEVAP YAZIP DAKTİLO HEDİYE ETTİ

Tom Hanks de küçük çocuğa corona marka daktilosuyla bir yanıt yazdı.

"Artık hasta değilim ancak mektubun beni ve eşimi harika hissettirdi" ifadelerini kullanan Hanks, daktilosunu da çocuğa hediye etti.

"DAKTİLOYU BANA YAZMAK İÇİN KULLAN"

Hanks, mektubunda "Bu daktilonun sana yakışacağını düşündüm. Nasıl çalıştığını bir yetişkine sor. Ve onu, bana yazmak için kullan" ifadelerine yer verdi.