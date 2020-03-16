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Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı

Avustralyalı ünlü sunucu Richard Wilkins'e, koronavirüs teşhisi kondu. Wilkins, 7 Mart ve 9 Mart’ta Rita Wilson ile Sydney’de görüştüklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 17:30..
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Rita Wilson ve eşi Tom Hanks’e, 12 Mart’ta koronavirüs teşhisi konulmuştu.

Oscar ödüllü usta oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, dünya üzerinde koronavirüse yakalanan ilk üst düzey profilli insanlar olarak kayıtlara geçti.

Avustralya'da koronavirüs kapan Hanks ve Wilson'un tedavisi sürüyor, ancak yeni bir gelişme tedirginliği artırdı.

Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Rita Wilson'la buluşan Channel 9 Entertainment editörü Richard Wilniks'e, uygulanan test de pozitif çıktı. İyi hissettiğini belirten televizyoncu, hiçbir belirti göstermediğini de söyledi.

Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı

GÖRÜŞME FOTOĞRAFI

Wilniks, Rita Wilson ile görüştüğünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

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