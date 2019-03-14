Tonlarca mermer saniyeler içerisinde yere indi

11 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Ferhat Göçer'den ayrılan Ömür Gedik, bir şans daha vermek istiyor.

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Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı

Kaçkarlar'a bu yıl ortalama 250 yerli ve yabancı sporcu, heliski yapmak için geldi.