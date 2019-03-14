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Tonlarca mermer saniyeler içerisinde yere indi

Bursa’daki bir mermer ocağında, aşırı yağışlar nedeniyle yumuşayan zeminin ardından toprak kayması da gecikmedi.

AA | 14.03.2019 - 09:11..
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Kaymanın, kısa bir süre önce aşırı yağışlar nedeniyle su çeken killi toprağın kayması neticesinde meydana geldiği düşünülüyor.

''10 GÜN ÖNCESİNDEN BELLİYDİ''

Nilüfer ilçesine bağlı İnegazi Mahallesi'nde Nezih Kümbetoğlu’na ait mermer ocağında, 3 gün önce toprak kayması yaşandı.

Yaşanan toprak kayması, olayı daha önceden hissedip 10 gün öncesinden ocaktaki faaliyetleri durduran mermer ocağı sahibi yanında çalışan ustalar tarafından, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Mermer ocağı sahibi, “Tüm tedbirlerimizi aldık, 10 gündür çalışmıyorduk, kaymanın yaşanacağı anı bekliyorduk.” dedi.

BURSA'DA TEHLİKELİ ANLAR


Tonlarca mermer saniyeler içerisinde yere indi

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