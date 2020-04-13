taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7896
Euro
7.4052
Altın
1690.24
Borsa
97084.4
Gram Altın
369.716
Bitcoin
45925.54

Tonsillolit nedir

Diğer adı bademcik taşı olan ve bademcik keselerinde beyaz, sarı ve gri renkte birikmelerin oluşmasına, Tonsillolit denir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Tonsillolit nedir

Bademcik keselerinde oluşan bu birikimler bademcik enfeksiyonuyla beraber ortaya çıkabilirken, bakterilerin oluşmasına da neden olur.

Tonsillolit nedir

TONSİLLOLİT

Sağlık açısından bir tehdit oluşturmamakla beraber Tonsillolit (bademcik taşı) oluşan kişiler, bu durumdan rahatsız olabilir.

Nedeni ise bu taşların ağızda kokuya sebep olmasıdır.

Kişiler kokuyla beraber yutkunurken de zorluk yaşayabilir, hatta boğazda batma hissedebilir.

Tonsillolit nedir

TONSİLLOLİT NASIL OLUŞUR

Günlük olarak yediğimiz besinlerin bu alanlarda birikmesinden.

Diş çürüklerinden...

Bademciklerde oluşan iltihaplanmaların çukurları tıkamasından oluşabilir.

Boğaz enfeksiyonu, bademcik taşlarının oluşmasında en büyük etkidir.

Bu enfeksiyonlar bakteri oluşumunu hızlandırarak, taşların ortaya çıkmasına neden olur.

Magnezyum ve kalsiyum tuzlarının birikmesi de bademcik taşlarını büyütebilir.

Tonsillolit nedir

BELİRTİLERİ NELER

Boğulma hissiyle beraber, sık sık öksürmeye başlamak, kulak ağrısı, aşırı ağız kokusu, boğaz ağrısı, yutkunurken zorlanma, boğazda batma hissi, ağızda yabancı madde varmış hissi.

Tonsillolit nedir

TONSİLLOLİT TEDAVİSİ NEDİR

Muayene sırasında tanı konabilir ve tedavi sürecine başlama böyle gerçekleşebilir.

Aşırı şikâyetler yoksa tedavi gerekmeyebilir, öte yandan kişi dil ucuyla taşları o bölgeden çıkarabilir.

Tonsillolit nedir

Tuzlu su ile gargara, bademcik taşlarının bulunduğu bölgeyi temizlemeye yardımcı olur.

Ciddi boyutlarda hastanın şikâyetleri artarsa lazer yöntemi veya bademcik ameliyatıyla tedavi edilebilir.

Lazer tedavi yöntemi lokal anestezi ile gerçekleşebilir. Karbondioksit lazer, spesifik olarak bademcik yüzeyini buharlaştırır ve düzleştirir.

Tonsillolit nedir

Tonsillolit nedir

İlginizi Çekebilir
EKG nedir
Halk arasında EKG olarak sıkça duyduğumuz Elektrokardiyografi, kalbin işleyişini değerlendirmede kullanılan en önemli yöntemlerin başında gelir.
Neglect sendromu nedir
Neglecth sendromu (İhmal sendromu), vücudun sol yarısını görmezden gelmek, unutmak, ihmal etmekle karakterize eden bir nörolojik rahatsızlık türüdür.
Munchausen sendromu nedir
Kişinin çevresinden ve sağlık görevlilerinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta etmesi durumudur.
Hertzsprung - Russell diyagramı nedir
Hertzsprung-Russell diyagramı, yıldızların ışınım güçleri, etkin sıcaklıkları gibi özellikleri arasındaki ilişkileri gösterir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İaşe nedir
İaşe nedir
1
Aspir yağının mucizevi faydaları
Aspir yağının mucizevi faydaları
0
Hanutçuluk nedir
Hanutçuluk nedir
12
Alzheimer nedir
Alzheimer nedir
2
Hydnora Africana nedir
Hydnora Africana nedir
1
Kasırga nedir
Kasırga nedir
1
Mavi balina oyunu nedir?
Mavi balina oyunu nedir?
4
[+] Görüş bildir