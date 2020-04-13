Tonsillolit nedir

Bademcik keselerinde oluşan bu birikimler bademcik enfeksiyonuyla beraber ortaya çıkabilirken, bakterilerin oluşmasına da neden olur.

TONSİLLOLİT

Sağlık açısından bir tehdit oluşturmamakla beraber Tonsillolit (bademcik taşı) oluşan kişiler, bu durumdan rahatsız olabilir.

Nedeni ise bu taşların ağızda kokuya sebep olmasıdır.

Kişiler kokuyla beraber yutkunurken de zorluk yaşayabilir, hatta boğazda batma hissedebilir.

TONSİLLOLİT NASIL OLUŞUR

Günlük olarak yediğimiz besinlerin bu alanlarda birikmesinden.

Diş çürüklerinden...

Bademciklerde oluşan iltihaplanmaların çukurları tıkamasından oluşabilir.

Boğaz enfeksiyonu, bademcik taşlarının oluşmasında en büyük etkidir.

Bu enfeksiyonlar bakteri oluşumunu hızlandırarak, taşların ortaya çıkmasına neden olur.

Magnezyum ve kalsiyum tuzlarının birikmesi de bademcik taşlarını büyütebilir.

BELİRTİLERİ NELER

Boğulma hissiyle beraber, sık sık öksürmeye başlamak, kulak ağrısı, aşırı ağız kokusu, boğaz ağrısı, yutkunurken zorlanma, boğazda batma hissi, ağızda yabancı madde varmış hissi.

TONSİLLOLİT TEDAVİSİ NEDİR

Muayene sırasında tanı konabilir ve tedavi sürecine başlama böyle gerçekleşebilir.

Aşırı şikâyetler yoksa tedavi gerekmeyebilir, öte yandan kişi dil ucuyla taşları o bölgeden çıkarabilir.

Tuzlu su ile gargara, bademcik taşlarının bulunduğu bölgeyi temizlemeye yardımcı olur.

Ciddi boyutlarda hastanın şikâyetleri artarsa lazer yöntemi veya bademcik ameliyatıyla tedavi edilebilir.

Lazer tedavi yöntemi lokal anestezi ile gerçekleşebilir. Karbondioksit lazer, spesifik olarak bademcik yüzeyini buharlaştırır ve düzleştirir.