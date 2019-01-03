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Tonya’nın gizli kalmış doğa harikası: Kudavas Şelalesi

Trabzon ilinin en gözde ilçelerinden biri olan Tonya, rengarenk çiçeklerin sarmaladığı Kudavas Şelalesi’yle ortaya berrak bir manzara çıkarıyor.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 16:46..
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Karadeniz kenarından yükselen tepeler üzerinde bulunan ormanlar, sürekli nem çekerler. Denizden gelen su buharı burada yoğunlaşır, sis haline gelir. Çevrede, iklimin etkisiyle bitki örtüsü bir paralellik gösterir. Yazın çiçekler açmaya doyduğunda, su durulur, etraf rengarenk bitkilerle sarılır. Karadeniz’in her köşesi doğayla bir anlaşma halindedir.

TURİZM KUDAVAS ŞELALE'SİNE AKIYOR

Tonya’nın doğal güzellikleri de birer turizm potansiyeline dönüşmeye başladı. Tonya’daki Kudavas Şelalesi, Canikdere ve Erikbeli Yaylası turizm cazibe merkezi haline geliyor.

Tonya’nın gizli kalmış doğa harikası: Kudavas Şelalesi

Sonbaharın gelmesi ve yaprakların sararmasıyla ilçe, yaylalar, vadiler ve ormanların eşsiz görüntüsü, özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Tonya’nın gizli kalmış doğa harikası: Kudavas Şelalesi

KIŞI AYRI, SONBAHARI AYRI GÜZEL

Orman ve doğal güzelliği ile bölgede, başta vargit çiçeklerinin pembe ve beyaz görüntülerinin yanı sıra birçok endemik bitkinin kızıla boyanmış hali, ağaçların yeşili unutan ve sarıya dönen yaprakları ise doğaseverlere adeta bir davet. Kentlerde yaşanan kalabalıktan ve gürültüden kaçmak isteyenlere muhteşem bir doğa şöleni. Ayrıca, Kudavas Şelale’sinin etrafındaki ağaçlık alanda kamp yapmak da mümkün. Kimsenin olmadığı, huzurlu bir kamp rotası olarak mutlaka değerlendirilmesi gereken bir yer.

Tonya’nın gizli kalmış doğa harikası: Kudavas Şelalesi

Tonya’nın gizli kalmış doğa harikası: Kudavas Şelalesi

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