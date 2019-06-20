Top Gear'ın sunucusundan en hızlı tur rekoru

'Top Gear' programının en sessiz sunucularından bir olarak ünlenen Stig, yeni bir rekora imza attı. Yenilenen sunucu kadrosuyla ilgi çeken programda ilk olarak Ferrari 488 Pista denendi.

PROGRAM REKORU KIRILDI

Ferrari 488 Pista aracını kullanan Stig, 1:12.7 ile program rekorunu kırdı. Bu rakamlarla Ferrari, en hızlı yol otomobili olmayı başardı.

Top Gear'ın sunucusu programın en hızlı tur rekorunu kırdı VİDEO



PORSCHE GERİDE KALDI

Daha önce rekoru elinde bulunduran Porsche 911 GT2 RS, Ferrari'nin gölgesinde kaldı.