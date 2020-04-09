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Tophane'de parkta oturan kişiye ceza

Bir parkta otururken polisin koronavirüs denetimlerine denk gelen bir şahıs ekiplerin ‘Neden burada oturuyorsun?’ sorusuna ‘canımın sıkıntısından’ cevabını verdi.

İHA |
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Tophane'de parkta oturan kişiye ceza

İstanbul'da, koronavirüse karşı polisin denetimleri aralıksız sürüyor.

Polisler pek çok noktada olduğu gibi Tophane’de de denetimlerini gerçekleştirdi.

Parktan geçen vatandaşları kimlik sorup, uyaran ekipler, bir kişinin parkta oturduğunu gördü. Şahsın yanına giderek parkta ne yaptığı sorulduğunda ekiplerin aldığı cevap ise şaşırttı.

'CANIMIN SIKINTISINDAN DIŞARIDAYIM' DEDİ

"Neden dışarı çıktınız?" sorusuna "Canımın sıkıntısından" cevabını veren şahsın maske takmadığı da görüldü. Ekipler uyarılarının ardından cezai işlem uyguladı.

Tophane’de parkta oturan genç ceza yemekten kurtulamadı

Tophane'de parkta oturan kişiye ceza

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