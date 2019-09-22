Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Araç sürücüsü Emre İbrahim İşçi yolda ilerlerken kontrolünü kaybederek, aynı yönde giden panelvan araca arkadan çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE AĞIR YARALANDI

Kazada panelvan araçta bulunan Murat Purut isimli sürücü çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken, diğer sürücü ise hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BABASI ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Yaralı Purut, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Purut araçtan çıkarılırken babası güçlükle sakinleştirildi.

KAZAYI FİLM GİBİ İZLEDİLER

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerindeki vatandaşlardan kimisi kazayı film izler gibi seyrederken, kimisi de cep telefonuyla o anları kaydetti. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, trafik de normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.