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Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan bölümler açıldı

Osmanlı Cihan Devleti'nin yaklaşık 4 yüzyıl boyunca idare merkezi olan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan bölümler, bugünden itibaren ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

AA | 09.01.2019 - 16:31..
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Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan bölümler açıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; restorasyonu tamamlanan Saray Mutfakları ve Hamamı, Aşçılar Mescidi, Kalayhane ile Harem Hünkar Hamamı, Valide Sultan Hamamı ve Kuşhane Mutfağı ile peyzaj düzenlemesi tamamlanan Arslanlı Bahçe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un katılımıyla bugünden itibaren ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan bölümler açıldı

SARAY MUTFAKLARI

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün açıklamasında, Topkapı Sarayı'nın restore edilerek ziyarete açılan bölümleri hakkında, "Saray'ın ikinci avlusunda yer alan saray mutfakları, Marmara Denizi cephesinde yaklaşık 5 bin 250 metrekarelik bir alanda 170 metre uzunluğunda bir avlu/sokak etrafında sıralanan yapılardan oluşuyor. Fatih Sultan Mehmed döneminde yine aynı yerde inşa edilen mutfakların mimarisi bilinmemekle birlikte, Aşçılar Camii’ne bitişik ilk iki kubbeli mekanın bu dönemden kaldığı, Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde Saray nüfusunun artması sebebiyle mutfakların genişletildiği, 1574 yılında çıkan yangından sonra Başmimar Sinan tarafından mutfakların ve koğuş yapılarının yenilendiği ve önündeki sokağın genişletilerek revakların avluya doğru öne alındığı biliniyor. Saray mutfaklarında Birun ve Enderun halkı için her gün yaklaşık 4-5 bin kişiye yemek pişirilirdi. Divan-ı Hümayun üyelerine, üç ayda bir ulufe dağıtımı sırasında sayısı on beş bini bulan yeniçerilere, elçi kabulü sırasında elçilere ve törene katılan tüm görevlilere yemek hazırlanırdı. Ramazan ayının on beşinci gecesi yeniçerilere baklava pişirilirdi. Restorasyonu ve teşhir tanzimi tamamlanan Saray Mutfakları (15-18. yüzyıl Saray Mutfağı, 19. yüzyıl Saray Mutfağı ve Helvahane ) 23 Eylül 2014’te ziyarete açılmıştı." bilgiler yer aldı.

Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan bölümler açıldı

DİĞER BÖLÜMLER DE AÇILDI

Saray mutfaklarının dışında; Mutfak Koğuşları, Hünkar ve Valide Sultan Hamamları, Kuşhane Mutfağı ve Arslanlı Bahçe gibi alanlar da restore edilerek ziyarete açıldı.

2014 yılından itibaren peyzaj ve düzenlemesi yapılan Arslanlı Bahçe, yeni düzenleme ile dinlenme, seyir ve etkinlik yeri olarak hizmet verecek.

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