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Topkapı'daki İETT garajı, park alanı olacak

İBB Meclisi, Topkapı'daki İETT garajının park olmasına karar verdi.

Haber Merkezi | 14.09.2019 - 15:02..
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke’de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını oy birliğiyle bir kez daha değiştirdi.

Yeni değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olacak.

ALTI OTOPARK, ÜZERİ PARK ALANI

Topkapı’daki İETT garajı arazisi, 2011 yılında yapılan imar planlarında ticaret alanı iken 2016 yılında mülkiyeti İBB’ye geçti ve 2017 yılında yapılan değişiklikle arazi, altı otopark üzeri ise yurt yapılmasına olanak sağlayacak şekilde 'Sosyal Kültürel Tesis' alanı olarak tanımlandı.

Topkapı'daki İETT garajı, park alanı olacak

"KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI"

İBB Meclisi’nin oy birliğiyle kabul ettiği İmar Komisyonu’nun raporunun sonuç bölümünde özetle şöyle denildi: “Koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, parselin park alanı ve zemin altı otopark alanı fonksiyonuna alınarak, plan lejandında ‘SKT’ simgeli sosyal kültürel tesis alanı iptal edilerek park ve zemin altı otopark gösteriminin eklenmesi, plan notlarında 2 nolu plan notunun iptal edilerek yerine ‘plan onama sınırı içindeki alan park ve zemin altı otopark alanıdır ibaresinin yazılması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın bu plan doğrultusunda hazırlanarak meclise iletilmesi uygun görülmüştür.”

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