Topladığı çayı kamyona yükleyen Rizelinin komik anları

Pratik zekası ile kendisinden sıkça söz ettiren Rizeliler bu kez çaylıktan kamyona çayları yükleme sistemi ile görenleri güldürdü.

ÇAYLARI TAŞIMAMAK İÇİN SİSTEM GELİŞTİRDİ

Rize merkeze bağlı Pazarköy Köyü’nde topladığı yaş çayları bezlere dolduran Rizeli bir vatandaş, o çayları çay bahçesinden kamyona yüklemek için bir sistem geliştirdi.





ÇAYLARI YAMAÇTAN YUVARLADI

Yamaçtaki çay bahçesinin hemen alt kısmına kamyonu duvar ile kasa arasında mesafe kalmayacak şekilde park eden Rizeli, çay dolu bezleri bu kez çay bahçesinden aşağıya yuvarlamaya başladı.

Çay bahçesi boyunca yuvarlanan çay bezleri ise direk çay kamyonunun arkasına düşünce, ortalama 60 kilogramlık çay dolu bezleri taşımaktan da kurtulmuş oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI GÜLDÜRDÜ

O anları telefon ile kaydeden bir akrabası ise görüntüyü sosyal medya da paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.