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Topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi

Kocaeli'de köylerinden topladıkları mantarı yiyen aynı aileden 6 kişi, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

İHA | 29.06.2019 - 03:31..
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Derince İbni Sina Mahallesi Kaleönü Sokak’taki evde yaşayan Altunışık ailesi, memleketleri Düzce’den topladıkları mantarlar ile akşam yemeği yaptı. Pişen yemeği yiyen aynı aileden 6 kişi bir süre sonra fenalaştı. Zehirlendiklerini anlayan aile mensupları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla alınan 6 kişi Derince Eğitim ve Araştırma ile SEKA Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Mantardan zehirlendiği öğrenilen 6 kişi tedavi altına alınırken olay hakkında inceleme başlatıldı.

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