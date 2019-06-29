Topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi

Derince İbni Sina Mahallesi Kaleönü Sokak’taki evde yaşayan Altunışık ailesi, memleketleri Düzce’den topladıkları mantarlar ile akşam yemeği yaptı. Pişen yemeği yiyen aynı aileden 6 kişi bir süre sonra fenalaştı. Zehirlendiklerini anlayan aile mensupları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla alınan 6 kişi Derince Eğitim ve Araştırma ile SEKA Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Mantardan zehirlendiği öğrenilen 6 kişi tedavi altına alınırken olay hakkında inceleme başlatıldı.