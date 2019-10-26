Toplam 192 suç kaydı bulunan çete suçüstü yakalandı

Kütahya'da Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede art arda evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Çalışmada şüphelilerin Bursa'dan günübirlik gelen O.E., S.K. ve E.N.B. olduğu belirlendi. İlçe merkezindeki bir evde suçüstü yakalanan 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇETENİN TOPLAM 192 SUÇ KAYDI VAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. Hırsızlık şüphelisi O.E.'nin 77, S.K.'nın 55, E.N.B.'nin ise 60 suç kaydı olduğu belirtildi.

Suç makinesi hırsızlar tutuklandı VİDEO