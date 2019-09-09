Toplam 6 kameraya sahip Vivo V17 Pro duyuruldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz günlerde toplamda 6 adet kameraya sahip yeni akıllı telefon modeli V17 Pro'nun Hindistan'da ön tanıtımını yapmıştı. Şimdi ise telefonun basın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı. Vivo V17 Pro'nun teknik özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

VIVO V17 PRO ÖZELLİKLERİ

6,44 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelecek Vivo V17 Pro, aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi özelliğine sahip olacak. Telefonun ekranında ise herhangi bir çentik veya kamera deliği bulunmuyor. Bunun yerine telefonun kameraları, üst taraftan açılıp kapanabilen bir tasarıma sahip.

Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisinden güç alacak Vivo V17 Pro'da, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Aynı zamanda 4100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, kullanıcılara hızlı şarj desteği de sunacak.

Vivo V17 Pro'nun en iddialı olduğu alanlardan biri de kameralar olacak. 48 MP ana kameraya sahip telefon, bunun yanında 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera olmak üzere toplamda 4 arka kameraya sahip olacak.

Vivo V17 Pro'nun ön tarafında ise 32 MP ve 2 MP olmak üzere çift kamera yer alacak. Bu kameralar telefonun üst kısmından açılıp kapanabilecek.

Telefonun tanıtım tarihi ve çıkış fiyatı gibi bilgiler henüz bilinmiyor. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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