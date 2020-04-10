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Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunları, Epic Games Store'da ücretsiz indirilmeye sunuldu.

Haber Merkezi |
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Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Özellikle Fortnite ile adından sıkça söz ettiren Epic Games, geçtiğimiz yıl Steam'e rakip olan kendi oyun mağazası Epic Games Store'u hayata geçirmişti.

Yeni oyun mağazası için birçok kampanya düzenleyen Epic Games, her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyun severler ile buluşturuyor.

Epic Store, toplam fiyatı 148 TL olan Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunlarını 16 Nisan 18:00'e kadar ücretsiz yaptı.

epic

SHERLOCK HOLMES: CRIMES AND PUNISHMENTS

Ünlü dedektif Sherlock Holmes'ü canlandıracağınız dedeftiklik ve bulmaca tarzı oyunda, sırlarla dolu cinayetleri aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Steam'de yaklaşık 59 liraya satılan oyunu, Epic Store'dan ücretsiz edinebilirsiniz.

Ayrıca oyunda bulunan orijinal Türkçe alt yazı, oyun deneyiminizin daha da artmasını sağlıyor.

sherlock

CLOSE TO THE SUN

1897 yılında geçen bir hikayeye sahip oyun,  Nikola Tesla'nın düşüncelerini konu alıyor. Oyunun amacı ise karakterimizin kayıp kız kardeşini bulmak. Genellikle gerilim ve korku  türünü seven oyun severler, Close to the Sun oynamaktan büyük keyif alabilir.

clse

OYUNLAR NASIL ÜCRETSİZ İNDİRİLİR

Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.

oyun

Daha sonra indirmek istediğiniz oyunun altındaki 'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.

Instagram: @eshteknoloji

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz olduToplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

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