Toplama bilgisayar gibi 1951 model araba yaptı

RİLEY RUHU GERİ DÖNDÜ

Amerikan Riley Motors markası 1896’da kurulup, 1969’da kendini fesheden, eski nesillerin en efsane markalarından birisiydi. Riley dönemi kapanalı çok oldu ancak 2020’lerin arifesinde bulunan günümüz dünyasında, Riley hâlâ unutulmuş değil.

Eski araç tutkunu, nostalji düşkünü sürücüler ve birçok otomobil şirketi tarafından ilham perisi olma özelliğini koruyor.

E-Bay adlı satış sitesinde bir kullanıcı; kendi yarattığı bu Cadillac, Mustang ve Mercury karışımı birebir taklit otomobile 22 bin dolar fiyat biçti.

Cadillac motorunu Riley Motors tadındaki arabaya monte eden kullanıcı, 1951 model Riley taklidi toplama aracına, birçok teklifin geldiğini söyledi.

“TOPLAMA ARAÇ OLDUĞUNU YAZMASAM ANLAMAZLARDI”

Aracın birçok parçasını adeta bir bilgisayar gibi toplayarak bu hale getiren otomobilsever, arabanın tampon ve çamurluklarının orijinal Riley parçası olduğunu söyledi. Otomobilin toplama olduğunu söylemese hiç kimsenin durumu anlayamayacağını yazan kullanıcı, araç ile ilgili tek problemin fazla yakıt tüketmesi olduğunu belirtti.

FİYATI 22 BİN DOLAR

Arabanın fiyatı her ne kadar 22 bin dolar yazsa da mucit satıcı, daha yüksek tekliflere de

açık olduğunu sözlerine ekledi.