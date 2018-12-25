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Toplama bilgisayar gibi 1951 model araba yaptı

Tedavülden kalkalı 50 yıl olan eskilerin efsane Amerikan arabası Riley bir sürücü sayesinde geri döndü.Toplama parçalarla taklit bir Riley çıkartan sürücü,satışa koyduğu sitede gördüğü ilgiden memnun.

Özel Haber | 25.12.2018 - 09:58..
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RİLEY RUHU GERİ DÖNDÜ

Amerikan Riley Motors markası 1896’da kurulup, 1969’da kendini fesheden, eski nesillerin en efsane markalarından birisiydi. Riley dönemi kapanalı çok oldu ancak 2020’lerin arifesinde bulunan günümüz dünyasında, Riley hâlâ unutulmuş değil.

Eski araç tutkunu, nostalji düşkünü sürücüler ve birçok otomobil şirketi tarafından ilham perisi olma özelliğini koruyor.

Toplama bilgisayar gibi 1951 model araba yaptı

E-Bay adlı satış sitesinde bir kullanıcı; kendi yarattığı bu Cadillac, Mustang ve Mercury karışımı birebir taklit otomobile 22 bin dolar fiyat biçti.

Cadillac motorunu  Riley Motors tadındaki arabaya monte eden kullanıcı, 1951 model Riley taklidi toplama aracına, birçok teklifin geldiğini söyledi.

Toplama bilgisayar gibi 1951 model araba yaptı

 

“TOPLAMA ARAÇ OLDUĞUNU YAZMASAM ANLAMAZLARDI”

Aracın birçok parçasını adeta bir bilgisayar gibi toplayarak bu hale getiren otomobilsever, arabanın tampon ve çamurluklarının orijinal Riley parçası olduğunu söyledi. Otomobilin toplama olduğunu söylemese hiç kimsenin durumu anlayamayacağını yazan kullanıcı, araç ile ilgili tek problemin fazla yakıt tüketmesi olduğunu belirtti.

Toplama bilgisayar gibi 1951 model araba yaptı

FİYATI 22 BİN DOLAR

Arabanın fiyatı her ne kadar 22 bin dolar yazsa da mucit satıcı, daha yüksek tekliflere de

açık olduğunu sözlerine ekledi.

Toplama bilgisayar gibi 1951 model araba yaptı

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