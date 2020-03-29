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Toplu koronavirüs mezarı iddasıyla ilgili 3 gözaltı

Gaziantep’te, koronavirüs salgını nedeniyle toplu mezar hazırlandığı iddiasıyla sosyal medyada video paylaşan 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 29.03.2020 - 21:57..
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Gaziantep'te, dün bir kişi annesinin koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini ve alınan tedbirler kapsamında görevliler tarafından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildiğini, mezarlığa salgın nedeniyle çok sayıda mezar kazıldığını iddia ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından 3 kişinin halkı korku ve paniğe sevk ettiği için gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, "28.03.2020 günü Gaziantep’te koronavirüs nedeniyle vefat edenler için toplu mezarlar hazırlandığı yönünde sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunarak halkı korku ve paniğe sevk ettiği tespit edilen S.D., G.B.O., ve A.K., isimli şahıslar hakkında eylemlerine uyan TCK 213. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir” denildi.

Toplu koronavirüs mezarı iddasıyla ilgili 3 gözaltı

VALİLİK YALANDI

Gaziantep Valiliği, Yeşilkent Mezarlığı'nda daha önceden açılan mezarların yeni açılarak koronavirüs salgınında ölenlerin defnedilmesi için hazırlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, videoyu paylaşan kişinin annesinin vefat nedeninin de koronavirüs olmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi; "Annesi vefat eden Saime D. isimli bir vatandaş, Yeşilkent Mezarlığı'nda daha önceden belediye tarafından hazırlanan sıra mezarları cep telefonu ile çekerek, bu mezarların koronavirüs vakalarından hayatını kaybedenler için hazırlandığı, vatandaşların kandırıldığı, ölüm vakalarının koronavirüs nedeni ile çok olduğu şeklinde şahsi yorumlarla sosyal medya hesabından yayınlamıştır. Videoda yer verilen yorumlar gerçeği yansıtmamakta olup, koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal hassasiyetlerin yüksel olduğu bir dönemde vatandaşlarımız arasında yanlış bir algı oluşmaması açısından konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Saime D., isimli şahsın annesi olan 1932 doğumlu Emine D., rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne 27 Mart tarihinde getirilmiş, kendisi, acil müdahale esnasında kardiyopulmoner arreste girip yapılan tüm canlandırma işlemine rağmen 18.45’te vefat etmiştir. Söz konusu vatandaşımızdan muayene ve tetkikler esnasında tedbir amaçlı Kovid 19 enfeksiyonuna yönelik numune alınmış ve yapılan test henüz sonuçlanmadan vefat olayı gerçekleşmiştir. Emine D., şüpheli vaka olarak değerlendirilirken ölüm gerçekleştiği için ölüm raporuna 'doğal ölüm' yazılmasına rağmen tedbiren koronavirüs hastası gibi işlem yapılmış ve defin işlemi de alınan tedbirler eşliğinde gerçekleşmiştir. Emine D.'nin kızı olan Saime D. ise bu defin işleminin gerçekleştiği sırada bu videoyu çekerek yayınlamıştır. 2 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilimizde günlük 15 civarında vatandaşımız değişik sebeplerden vefat etmekte olup, görüntülerde yer alan kazılmış mezarlar koronavirüs vakaları için değil, normal vefat eden ve aile mezarı olmayan vatandaşların toprağa verildiği sıra mezarlığının görüntüsüdür. Günlük defin işlemi yapılırken olumsuzluklarla karşılaşmamak için önceden mezarlar kazılarak hazır hale getirilmektedir. Bununla birlikte vefat etmeden önce kendisine koronavirüs testi yapılan Emine D., isimli vatandaşımızın testi de negatif çıkmıştır. Yani Emine D., koronavirüs hastası değildir."

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