Toprak altında kalan köpeğin imdadına zabıtalar yetişti

Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı FETÖ'cülükle suçladı ardından da travestilerle ilişkisi olduğunu söyledi.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

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Dişi aslan yavru file saldırdı

Yavrularına yemek götürmek isteyen dişi bir aslan, yavru file saldırdı. O anlar Afrika'da bir film yapımcısının kamerasına yansıdı.