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Toprak altında kalan köpeğin imdadına zabıtalar yetişti

Tekirdağ'da toprak altında kalan bir köpek, zabıta ekiplerinin toprağı elleriyle kazmasının ardından kurtarıldı.

İHA | 09.07.2019 - 13:44..
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Çorlu ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında bir köpeğin toprak altında mahsur kaldığı fark edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri kısa sürede harekete geçerek köpeğin mahsur kaldığı alana yöneldi.

Alana gelen zabıta ekipleri elleriyle toprağı kazarak köpeği olduğu yerden kurtardı.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUNCA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Herhangi bir yaralanması bulunmayan köpek çıkarıldıktan sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Köpeği kurtarma anı zabıta ekiplerinin kameralarına yansırken elleriyle toprak kazıyıp köpeği kurtaran zabıta görevlisi görenlerden büyük takdir topladı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük izlenme aldı.

Toprak altında kalan köpeğin imdadına zabıtalar yetişti

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