taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9312
Euro
6.572
Altın
1556.24
Borsa
123451.92
Gram Altın
296.858
Bitcoin
51413.92

Toprak Dede'nin cenaze töreni

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 22.01.2020 - 15:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

97 yaşında hayatını kaybeden Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, TEMA Vakfı yöneticileri ve sevenleri katıldı. Ailesi, taziyeleri kabul etti.

Toprak Dede son yolculuğuna uğurlandı

İMAMOĞLU VE İNCE ORADAYDI

Kızı Kına Karaca, damadı Serkan İrem, torunları Oktay Karaca, Can Karaca, İsmail Karaca ve Yeşne Karaca’nın üzüntülü oldukları görüldü. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce de cenazede ön sıradaydı.

Toprak Dede'nin cenaze töreni

Toprak Dede'nin cenaze töreni

Toprak Dede'nin cenaze töreni

Toprak Dede'nin cenaze töreni

İlginizi Çekebilir
Yakalanan 8 FETÖ'cü astsubay itirafçı oldu
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 astsubay itirafçı olup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bayburt'ta donan gölün keyfini çıkardılar
Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tutunca, vatandaş üzerinde yürüyüp fotoğraf çektirdi.
Karabük'te polisin yaya geçidi kullandırma çabası
Polis memuru, uyarılarını duymayanların peşinden gidip, bazılarının da karşılarına dikilip yaya geçidine yönlendirdi.
Tel Abyadlıların eve dönüş sevinci
Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılan Tel Abyad'a, dönüşler devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

191
Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

222
Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

189
Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

113
Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

75
Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

162
Fahriye Evcen zam yaptı

Fahriye Evcen zam yaptı

160
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir