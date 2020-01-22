Toprak Dede'nin cenaze töreni

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Köpeklere şiddet uygulayan ailesinden şikayetçi oldu

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Tatilcilerin gözde mekanı Abant oldu

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1 Yakalanan 8 FETÖ'cü astsubay itirafçı oldu FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 astsubay itirafçı olup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Burçin Göksu ile makyaj ve güzellik üzerine konuştuk Burçin Göksu ile makyaj trendleri, cilt bakımı ve sosyal medyanın makyaj ve güzellik üzerine etkisini konuştuğumuz eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik.

3 Atakan Kelleci ile Kimsesiz İzler üzerine konuştuk ‘Sakın Geç Kalma Mualla’ romanında anlattığı aşkı, ‘Kimsesiz İzler’de anlatmaya devam eden Atakan Kelleci ile romanı ve yazın yaşamı üzerine konuştuk...

4 Atakan Kelleci ile Kimsesiz İzler üzerine konuştuk ‘Sakın Geç Kalma Mualla’ romanında anlattığı aşkı, ‘Kimsesiz İzler’de anlatmaya devam eden Atakan Kelleci ile romanı ve yazın yaşamı üzerine konuştuk...

5 Eski eşi tarafından öldürülen kadının ailesi isyan etti İzmir'de iki ay önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında darbedildikten sonra pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Büşra Yabaşkul'un korneaları bağışlandı.

6 Bayburt'ta donan gölün keyfini çıkardılar Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tutunca, vatandaş üzerinde yürüyüp fotoğraf çektirdi.