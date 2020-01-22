Toprak Dede'nin cenaze töreni

97 yaşında hayatını kaybeden Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, TEMA Vakfı yöneticileri ve sevenleri katıldı. Ailesi, taziyeleri kabul etti.
Toprak Dede son yolculuğuna uğurlandı
İMAMOĞLU VE İNCE ORADAYDI
Kızı Kına Karaca, damadı Serkan İrem, torunları Oktay Karaca, Can Karaca, İsmail Karaca ve Yeşne Karaca’nın üzüntülü oldukları görüldü. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce de cenazede ön sıradaydı.