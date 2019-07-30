taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5759
Euro
6.2173
Altın
1428.52
Borsa
103140.09
Gram Altın
256.096

Artvin'de 20 hayvan toprak altında kaldı

Kaybolan hayvanlar için bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor.

İHA | 30.07.2019 - 12:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 20 hayvandan 13'ü kurtarıldı, 7'sini arama çalışmaları devam ediyor.

ÇOK SAYIDA YER HASAR GÖRDÜ

İbrahim Eren’e ait evin arka tarafında bulunan 30 metre yükseklikteki toprak arazinin bir anda kayması sonucu ev, ahır, samanlık ve araç hasar gördü.

Artvin'de 20 hayvan toprak altında kaldı

13 HAYVAN KURTARILDI, 7 HAYVAN KAYIP

Ahırın içerisinde bulunan 20 besi hayvanından 13’ü kurtarıldı, fakat 7 hayvana halen ulaşılamadı.

Maddi hasarın olduğu toprak kaymasında, 7 hayvanın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Artvin'de 20 hayvan toprak altında kaldı

Artvin'de 20 hayvan toprak altında kaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

92
AYM kararına karşı

AYM kararına karşı "1071" bildirisi

168
ABD'deki FETÖ şebekesi

ABD'deki FETÖ şebekesi

104
İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

29
Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

75
BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

209
CHP'de akraba atamalarının önüne geçilemedi

CHP'de akraba atamalarının önüne geçilemedi

344
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir