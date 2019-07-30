Artvin'de 20 hayvan toprak altında kaldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 20 hayvandan 13'ü kurtarıldı, 7'sini arama çalışmaları devam ediyor.
ÇOK SAYIDA YER HASAR GÖRDÜ
İbrahim Eren’e ait evin arka tarafında bulunan 30 metre yükseklikteki toprak arazinin bir anda kayması sonucu ev, ahır, samanlık ve araç hasar gördü.
13 HAYVAN KURTARILDI, 7 HAYVAN KAYIP
Ahırın içerisinde bulunan 20 besi hayvanından 13’ü kurtarıldı, fakat 7 hayvana halen ulaşılamadı.
Maddi hasarın olduğu toprak kaymasında, 7 hayvanın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.