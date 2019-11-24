taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

Topraklarına dönen Suriyelilerin mutluluğu

Terör zulmünden dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, dönerken kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mehmetçik'e teşekkür etti.

AA | 24.11.2019 - 14:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Topraklarına dönen Suriyelilerin mutluluğu

Terör örgütü PKK/YPG'nin her türlü baskı ve zulmü gösterdiği Suriyeliler topraklarına gönüllü olarak dönüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan Suriyelilerin, evlerine güvenli şekilde yerleşmeye başladığının görüntülerini yayınladı.

SURİYELİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Terör örgütünün kendilerine yaptığı baskıyı anlatan Suriyeliler, teröristlerin kendilerini zorla savaştırmak istediğini belirtti.

Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı -VİDEO

ERDOĞAN'A VE MEHMETÇİK'E TEŞEKKÜR

Evlerine döndükleri için mutlu olduklarını anlatan Suriyeliler, kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mehmetçiğe de teşekkür etti.

Topraklarına dönen Suriyelilerin mutluluğu

Topraklarına dönen Suriyelilerin mutluluğu

Topraklarına dönen Suriyelilerin mutluluğu

Topraklarına dönen Suriyelilerin mutluluğu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
70 milyon liranın talihlisi: Biletimi bulanı ödüllendireceğim

70 milyon liranın talihlisi: Biletimi bulanı ödüllendireceğim

217
Milletvekilleri çakarlarını geri istiyor

Milletvekilleri çakarlarını geri istiyor

462
CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı

CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı

317
Prens Andrew tacizci çıktı, saraydan kovuldu

Prens Andrew tacizci çıktı, saraydan kovuldu

90
Muharrem İnce: Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi

Muharrem İnce: Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi

264
Muharrem İnce, kurultayı işaret etti

Muharrem İnce, kurultayı işaret etti

242
İyi Partili Yasin Öztürk'ten çirkin sözler

İyi Partili Yasin Öztürk'ten çirkin sözler

318
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir