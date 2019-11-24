Topraklarına dönen Suriyelilerin mutluluğu

Terör örgütü PKK/YPG'nin her türlü baskı ve zulmü gösterdiği Suriyeliler topraklarına gönüllü olarak dönüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan Suriyelilerin, evlerine güvenli şekilde yerleşmeye başladığının görüntülerini yayınladı.

SURİYELİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Terör örgütünün kendilerine yaptığı baskıyı anlatan Suriyeliler, teröristlerin kendilerini zorla savaştırmak istediğini belirtti.

Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı -VİDEO

ERDOĞAN'A VE MEHMETÇİK'E TEŞEKKÜR

Evlerine döndükleri için mutlu olduklarını anlatan Suriyeliler, kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mehmetçiğe de teşekkür etti.