Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kırtasiyeden top alan ve oynadıktan sonra beğenmediklerini belirten üç genç, kırtasiyeye geri geldi. İş yeri sahibinin ise işi olduğu için dükkanı bacanağına emanet ederek gittiği öğrenildi.

TOPU DEĞİŞTİRMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ, KIYAMET KOPTU

Bu sırada dükkanda bulunan N.İ., gelen 3 gence topu değiştiremeyeceğini söyledi. Duruma sinirlenen üç genç; ellerindeki jop, şemsiye ve piknik tüpü ile N.İ.'nin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine defalarca vurmaya başladı.

Topu değiştirmeyen kişiyi öldüresiye dövdüler VİDEO

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde ilk önce beyaz tişörtlü gencin adamın üzerine jop ile yürüdüğü, siyah tişörtlü gencinse dükkanda duran şemsiyeyi alarak N.İ.'nin kafasına vurmaya başladığı görülüyor. Bu sırada beyaz tişörtlü gencin de elindeki tüple adamın başına vurup yere yatırdığı görülüyor. Diğer bir kamerada ise başına aldığı darbeler sonucu aşırı kan kaybeden N.İ.'nin yere düştüğü görülüyor.

KAFASINA 60 DİKİŞ ATILDI

Yan dükkanda bulunan komşularının sesleri duyarak dükkana gelmesi üzerine üç şüpheli, kaçtı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bu sırada çok kan kaybeden N.İ.'yi yan dükkanda bulunan vatandaş aracına alarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine götürdü. Baygın durumda olan N.İ. hemen yoğun bakıma kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kafasında kesikler ve yarıklar oluşan N.İ.'nin başına 60 dikiş atıldı.

3 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirledikleri üç saldırganı kısa sürede yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan üç şüpheli, savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi süren N.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.